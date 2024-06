Furia habló de su paso por Gran Hermano: "Me autoeliminé"

Después estas imágenes, Juliana reveló que entró a la casa para "cambiar su vida" y remarcó que la necesidad económica fue lo que la llevó a inscribirse en el programa. "Me sentía muy ahogada con el hecho de no poder comprarme nada. Todo era trabajar para comprarme la comida, lo básico", explicó.

Por otro lado, habló de la dura sanción que recibió por su pelea con Mauro, que implicó dejarla en placa hasta la final, sin posibilidad de ser salvada ni tener inmunidad, en caso de que ganara las pruebas del líder.

"Venía pidiendo hace bastante que me la sacarán porque la persona por la cual me la habían puesto ya no estaba en la casa y con los que me grité tampoco estaban ahí", dijo ante los especialistas.

Furia acusó a los familiares de filtrar información

Por otro lado, la jugadora contó que el problema que surgió con los familiares y jugadores que ingresaron al reality fue la información que les revelaron a otros compañeros. Algo que le generó mucho malestar, ya que alteraba el aislamiento que venían teniendo.

Además, reveló que Martín recibió mucha información del afuera por parte de Constanza y su novia María, algo que pasó desapercibido y no fue sancionado por Gran Hermano.

¿Quería ganar o se autoeliminó?

En medio del debate, Eliana Guercio le preguntó a Furia qué hubiese cambiado de juego. Ante esto, la jugadora expresó: "Algo que hice en mi vida real: cuidar a otros antes que cuidarme a mi y eso es lo único que cambiaría".

Luego de esta respuesta, Juliana le preguntó a la panelista: "¿Vos crees que a mi me eliminaron o me auto-eliminé?". "Creo que vos querías ganar el juego, pero también creo que te fuiste por voluntad propia", respondió Eliana.

Ante esta contestación, Furia reveló la verdad de su juego. "Sí. Tanto que me decían egocéntrica, vamos a admitirlo. Decidí autoeliminarme cuando me di cuenta que me estaban censurando, que no era lo correcto dentro del hogar", lanzó.

Y, agregó: "Cuando me di cuenta de que la casa me había convertido en algo que yo no soy, cuando yo ya no quería vender algo que no era"

