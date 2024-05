Gran Hermano: Furia le reveló un detalle a Bautista en contra de Florencia y Virginia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/delsoxl/status/1794535176070185403?t=c8utwN2eZttefK-GnsojAA&s=08&partner=&hide_thread=false FURIA contó que VIRGINIA y FLORENCIA le quieren dar lástima diciéndole "mira que poquitas que somos"



Agrega: "No tengo drama en quedarme en el cuarto sola, porque esas gilas dijeron JULIANA AL 9009, y ahora me están pidiendo ayuda, la pija"#GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/a9NOE8zVuj — Furioso (@delsoxl) May 26, 2024

Ante esto, continuó: "Porque esas gilas de mier... dijeron mi nombre, Juliana al 9009, entonces ¿ahora me están pidiendo ayuda? La pij...". Después de esto, destacó: "Y si la tengo, no se las voy a dar, si no la tengo, me voy con lo que me tenga que ir".

"De mi parte no van a tener absolutamente nada. Y no tiene nada que ver con Catalina, porque Catalina era mi amiga", cerró ante la mirada atenta de Bautista y Facundo, el amigo de el Chino, quien se sumó a la charla después.