Furia no perdió la oportunidad de sincerarse con Lisandro de Gran Hermano: "Tendría sexo contigo"

Automáticamente, Juliana, le respondió: "Gracias mi amor, en mi descargo, voy a decir algo, soy una persona muy visual y él está en bolas todo el tiempo con su cuerpo entrenado y seduciéndome inconscientemente porque está de novio pero nada, me seduce todo el tiempo, tiene el pelo largo, lo quiero peinar, no me deja y cuando a mi me dicen que no, me pongo loquita".

Finalmente, la polémica jugadora concluyó diciendo: "Si entregarías ese cuerpo, tendría sexo contigo".

Mirá la pregunta que le viene a tocar a Licha.

"Tiene pelo largo y quiero peinarlo"#GranHermano