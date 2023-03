Gran Hermano: Gladys, la mamá de "La Tora", se refirió a la polémica relación con su hija

“Yo creo que estuve bien. No quería hablar del afuera y por eso quizás Lucila me guiaba”, precisó la madre de la Tora. Y agregó: “Tenía miedo de perjudicarla con el juego o que hable del afuera y estaba a la expectativa de que hacía o que no hacía”.

Y remarcó: “Mi vínculo con ella es relindo. No tenemos cuentas pendientes. No vivimos juntas, pero la veo todos los días o la voy a buscar cuando sale de trabajar, le hago las compras cuando ella no llega”.

“Fue el primer año que no estuvimos juntas en Año Nuevo y tenemos esa cosa de madre e hija. Nuestra relación es una maravilla”, precisó Gladys. Y cerró: “Dijeron que me puse a llorar y que Romina me contuvo. Nada que ver porque estábamos hablando de otro tema. Lo hicieron para hacer quedar mal a La Tora”.

