Holder cortó una entrevista en vivo con Georgina Barbarossa

Así quiso irse Holder de la entrevista con Georgina Barbarossa

"Quizá estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo", había avisado unos segundos antes. "¿Estás incómodo?", le preguntó la conductora. "Sí, me estoy sintiendo incómodo porque sigo escuchando comentarios de la mesa. Recién escuché 'en 3 meses se pelean', cosas así. Siento que me siguen faltando el respeto", contestó él.

Justo antes de pararse del sillón e intentar abandonar el estudio, Holder aseguró que:"Te digo muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias...".

"No te vayas, no te vayas, un segundito", le pidió entonces Barbarossa. A lo que él, sin cambiar su postura, avisó: "Igual Georgina no quiero hablar más, quiero retirarme, no me siento cómodo. ¿Me sacan esto? (por el micrófono)".

"Esperame un segundito, tengo que decir una cosa, tengo que decir una publicidad", le pidió la conductora, intentando calmar las aguas. Pero al notar que la tensión no dejaba de crecer, decidió terminar el momento: "Vamos al corte y enseguidita volvemos".