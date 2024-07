Insólita situación en Gran Hermano Chile por renuncia masiva de participantes: qué pasó

Ante esta situación, Gran Hermano les mandó un contundente comunicado."Lamento profundamente que hayan tomado la decisión de abandonar la casa. Vuelvo a manifestar mi pesar ante esta decisión que han tomado, la cual puede ser repensada hasta hoy a la noche", expresaron desde la producción.

comunicado de gran hermano: les pasaran las maletas

#GranHermanoCHV



#GranHermanoCHV pic.twitter.com/2ebtRvirdt — Conny (@hunnightt) July 22, 2024

"Los invito al sector intermedio a retirar las maletas para guardar en este momento sus pertenencias", concluyó el comunicado. Aunque la producción de Chilevisión esperan que los jugadores entren en razón y sigan en el juego, ya que esto les generaría un gran problema.

Es que el reality no viene muy bien en rating y perder a la mitad de los participantes, haría que busquen una solución de manera repentina, lo cual puede generar aún más inconvenientes.

Furia de Gran Hermano se realizará una cirugía por canje: qué se hará

Desde que ingresó a la casa de Gran Hermano, Furia se volvió tendencia de una forma imparable. Su forma de ser, su histrionismo y hasta manipulación dentro del reality cautivó a miles de personas y se convirtió en una de las más queridas del certamen. Y, si bien ahora rompió todo su vínculo con Telefe, comenzó su propio camino en los medios.

De hecho, a través de sus redes sociales, Furia confirmó recientemente que se prepara para estrenar un nuevo look. Aunque no lo hará sola, sino que por medio de un canje. Esto es porque en su cuenta oficial de Instagram se mostró junto a un profesional de la cirugía plástica. En el video que ambos filmaron, explican cómo será el procedimiento al que se someterá Juliana.

Según lo que explicó, el procedimiento fue aceptado por la ex hermanita gracias a que los resultados que tuvo su hermana Coy con el mismo profesional, fueron aceptados. Además, aprovecha la oportunidad para hacerse esta cirugía que también tiene un aspecto saludable.

“Hoy tuve el agrado de atender a la mujer tendencia #1 de Argentina y alrededores. Mi nueva y bella paciente Furia, crossfitera de sangre como yo. Charlamos un montón de entrenamiento y salud nos trasmitimos muy buena energía y planeamos tratamientos a futuro”, escribió el cirujano. Ante esto, procedió a explicar cuál será su relación a partir de ahora.

Por lo que dijo, Furia necesita respirar mejor. “Viene a hacerse unos retoques para poder respirar un poco mejor y además para quedar con una nariz más estética también. Vamos a levantar un poco la punta y a suavizar el dorso de la nariz”. En ese sentido, la ex GH aseguró: “Chicas, llegó el momento, me va a ayudar un montón. Él es un genio. Esto no es solo estético sino también para poder respirar mejor, para no entrenar y que me caiga agüita”.