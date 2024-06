Interna en Gran Hermano: la familia de Darío amenazó con demandar a la hija de Virginia

"Está cancelado porque caga... con los autos. Si él va a hablar, vamos a decir la verdad. Creo que no hay persona que me cruce en La Plata que no diga eso.... lo que dicen, me lo reservo", remarcó.

Ante esto, la familia de Darío reaccionó y emitió un fuerte comunicado en las redes sociales. "Debido a los dichos de Delfina en el stream de República Z y otros en las últimas semanas, exigimos las disculpas públicamente", comenzaron diciendo.

Comunicado Darío Gran Hermano

Y, agregaron: "De lo contrario será demandada legalmente por daños y perjuicios como corresponde. Ella no es participante, no está dentro de un reality y nosotros siempre nos manejamos con respeto hacia su familia. Cabe aclarar que nunca hubo problemas entre Virginia y Darío. Difamar inventando sobre la vida personal, no tiene nada que ver con el juego de GH".

Después de las repercusiones que tuvo el posteo, Delfina, para evitarse cualquier tipo de demanda escribió en sus redes: "Con respecto a lo que pasó hoy en República Z, quiero pedirles sinceramente disculpas a la familia de Darío Martínez Corti".

"Lo que dije fue en respuesta de él sobre mi mamá con respecto a ese mismo tema. Respondí enojada y diciendo algo que no estuvo bueno, no fue con intenciones de perjudicar a nadie. Nuevamente le pido disculpas a toda la familia", cerró la joven.

Comunicado Delfina gran hermano