Gran Hermano: Juan le mete presión a la Tora sobre a quién tiene que salvar

"Yo le pido a la gente encarecidamente que... el que arriesga no gana, y yo quiero arriesgar, quiero estar, aunque me cueste, porque nadie me tiene confianza", lanzó sorpresivamente Juan mientras charlaba con "La Tora" y Nacho.

En este marco, el taxista le pidió a Lucila "que salve a Nacho en esta placa" y mirando a cámara, le rogó a la gente que lo "banquen".

"Porque si llego a pasar esta placa, se viene Juan con todo. Yo quiero estar en placa este fin de semana, aunque se me termine mi sueño. Nadie me tiene confianza de que pueda pasar, asique necesito esto", concluyó Juan.

juan la tora gran hermano

Lucila tiene una sanción pendiente, por lo que no se descarta que le prohíban utilizar su potestad para salvar a uno de los nominados. Por las dudas, Juan Reverdito ya le metió presión.