Juan Reverdito explotó contra la producción de Gran Hermano

Reverdito explicó que su enojo es por la falta de propuestas laborales que recibió de parte del canal y la productora tras dejar la casa, sumado a que muchos exparticipantes dejaron de ser invitados a los debates del programa. A esto se le suma que no pueden trabajar para otras productoras porque aún tienen un contrato de exclusividad.

"Si en tres meses no me tiraste un centro no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas. Creo que es sentido común, por más contrato que haya. Es así", comentó.

Y agregó: "Ahora si llaman siempre a los mismos. Eso genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente con respecto a todo esto. En mi caso cero pelota, cero".

"Y si haces algo no debido seguramente te van a tirar de las orejas y ahí te van a poner el contrato arriba de la mesa. Pero si no haces nada, digamos, tampoco te llaman... Llamé para ir a los Debates y nunca hay lugar. Yo pensé que con cada uno que salía de la casa, por lo menos, te iban a tirar algún centro", sumó Juan, que además del taxi, trabaja con las redes sociales.

En este sentido, aseguró: "El contrato son 300 hojas... pero no es la misma vara para todos. Espero que tengan un poco de cordura y en los Debates vayan rotando a los ex participantes".