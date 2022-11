Gran Hermano: Juliana aclaró sus dichos sobre la maternidad de Romina

Uno de los temas que tocaron en la entrevista fue el de los motivos de su salida. "¿Qué pensás que fue lo que te catapultó, lo del juramento?", le preguntó Georgina Barbarrosa. Al respecto, Juliana dijo: "No sé qué se vio con respecto al tema de lo que juré y lo que no. Sí sigo asumiendo la responsabilidad de que algunas cosas pueden haberse mostrado un poco sucias o cosas que dije que a algunos jugadores no les gustó y evidentemente al público tampoco".

Luego, en ese momento la conductora hizo la pregunta tremenda a la entrevistada: "¿A Romina le preguntaste con mala leche lo de los hijos?"; al respecto, la ex Gran Hermano declaró: "Te juro por Dios que no. No porque, de hecho lo dije en repetidas oportunidades, si yo hiciera alusión a algo referido a decir qué es una mala madre, mi mamá es la primera en crucificarme. Es imposible que diga algo así".