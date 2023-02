Julieta no se quiere ir de Gran Hermano y provocó la reacción de su mamá: "Qué ingrata"

cuarto GH.jpg

“Chicas, ¿Saben lo que vamos a extrañar? Tirarse a la cama cuando quieras, se va a extrañar esta vida”, deslizó desde la cama. Daniela, una de sus cómplices en la casa, asintió y reconoció que es "una vida sin compromisos".

Luego, Poggio les preguntó si se quedarían un año. Romina, que también estaba ahí, tiró un "ni en pedo" declinando rápidamente la oferta, mientras que Pestañela sostuvo que "seis meses aguantaría".

julieta no se quiere ir de gran hermano.mp4

“Yo cinco meses aguanto. Es que lo vamos a extrañar, chicas, no trabajar”, sostuvo Julieta yendo por más, a lo que la exdiputada acotó: “Nos vamos a extrañar nosotras”. "También, pero esta vida: comer, hacer la prueba semana, no hacer nada”, se justificó Poggio.

Y amplió su idea: “A mi a veces me aburre, pero me gusta... Me tiro en la cama, nadie me reta, no tengo a mi mamá que me reta porque dejo todo desordenado”. Tras ver el tape desde el estudio, su madre disparó entre risas: "¡Qué ingrata!". Luego, admitió que su hija trabaja muchas horas.