Julieta Poggio: ¿de Gran Hermano al Bailando?

Además, uno de los nombres que sugirió Marcelo Tinelli fue el de Julieta Poggio y ella analizó la posibilidad. “Yo hice un casting para ser chica ShowMatch en su momento. Hice dos, uno que al final fue la pandemia y no se hizo y el segundo me caí en la pirueta. En la doble pirueta me trabé el taco. No tenía que ser”, confesó Juli en BiriBiri.