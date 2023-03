Gran Hermano: Julieta y Camila comenzaron a discutir y se cortó la transmisión

Varios usuarios de Twitter lograron capturar el momento y lo compartieron.En el video se ve a Julieta decir: "No me molesta lo que me dijiste, Cami. Sí quizás la actitud que tuviste como... cagándote de risa diciendo que ´vuelve Coti´, como contenta".

"Yo me puse feliz porque vino Alfa", le explicó Camila. "Eso está bien. Pero vos sabés que yo no terminé bien las cosas con Alfa ni con Coti, y que vos dijeras ´ay, vuelve Coti´ cagándote de risa... Y a mí no me da risa", le contestó Julieta.

Poggio no pudo evitar mostrar su malestar ante la entrada de Alfa nuevamente a la casa. Entró en una crisis y rompió en llanto. Sus compañeros la contuvieron."Me da ganas de llorar.Me pone mal", comenzó. Nacho, rápidamente, la contuvo y le pidió que se calmara y no se adelantara.