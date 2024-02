La actitud de Manzana hacia Furia que fue repudiada por fans de Gran Hermano

Si bien durante el programa de esta noche no se hizo referencia al tema, Gastón Trezeguet, panelista del ciclo, no dudó en mostrar su indignación en su cuenta de Twitter.

Hoy hay sanción no? Superó todos los límites.#GranHermano



— PoggiBoy (@Poggiboy_) February 22, 2024

"Aca viendo la prueba de la casa, pero no puedo contarme. Lo indignado que estoy con el escupitajo de Manzana. No puedo dejar de pensar en eso", escribió.

Sin embargo, al finalizar la emisión de este miércoles, Gastón aclaró que Federico no escupió la comida sino el piso. "Manzano no escupio comida ni pochoclos. Cuando ves el video original de otra cámara, se nota que escupe el piso, igualmente roñoso pero no se metió con la comida", expresó.

Manzano no escupio comida ni pochoclos , cuando ves video original de otra cámara se nota que escupe el piso, igualmente roñoso pero no se metió con la comida #granhermano — Gaston Trezeguet (@GastonTrezeguet) February 22, 2024