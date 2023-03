Gran Hermano: la angustia de Julieta por perder la prueba del líder

image.png

"Me re costó a mi. Yo te juro que puedo bailar tres horas, pero correr soy malísima", comenzó diciendo sobre la prueba en la que tuvieron que cargar baldes con arena.

Y siguió: "Me da frustración por Nacho, pero bueno. En realidad, lo que me da frustración es cuando se me cambian los planes. Ya pensábamos que estábamos los cuatro en la final".

"Me siento mal por Nacho porque lo di todo por él", cerró entre lágrimas.