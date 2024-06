Gran Hermano: la decisión de la producción que indignó a los fanáticos

FURIA DEL MORO

Del Moro, que tiene predilección por Furia, aseguró: "La final es el domingo 7 y el lunes 8 tenemos el último programa, con una fiesta con nota los ganadores. Además, el lunes 8 se entregan premios y va a haber un premio muy importante para el mejor jugador o jugadora de la temporada".

FURIA Furia de Gran Hermano

En las redes sociales, el anuncio generó indignación en muchos de los fans del reality, particularmente de quienes creen que ese reconocimiento estaría dedicado para Furia.

Algunos de los comentarios en X fueron los siguientes: "Al otro día de la final se entrega el premio al mejor jugador de la temporada... porque el que salga campeón jugaba al tenis se ve", "Inventaron un nuevo premio para ver si Furia puede ganar algo", "Este premio berreta que le van a dar a Furia no vale nada", "Me muero, inventaron un premio para pelada para que no les haga juicio".