La dura crítica de una ex Gran Hermano a Santiago del Moro: "Le queda grande el programa"

No obstante, esto no fue lo único criticado en el reality del canal de las pelotas. Santiago del Moro, conductor del ciclo, ha tenido que enfrentar la molestia de los fans por mostrarse como un "defensor" de Furia de forma constante. Además, en algunas ocasiones donde la entrenadora lo ha enfrentado en vivo, los seguidores del programa aseguran que no ha sabido qué hacer.