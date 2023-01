La fortuna familiar del Conejo de Gran Hermano: a qué se dedicaba antes de entrar a la casa

conejo quiroga2.jpg

Si bien, ha trascendido que los expulsados por el voto telefónico del público salen de la casa con trabajo asegurado - ya sea por canjes de ropa, propagandas, presentaciones teatrales, etc. -, recién cuando se sientan en el living o la mesa de un programa de televisión donde son entrevistados, revelan cosas de su vida que, tal vez, no fueron contadas durante su estadía en la casa o que no fueron mostradas en su momento por la producción.

De hecho, en las últimas horas se conocieron detalles más profundos de la vida de Alexis Quiroga, más conocido como 'el Cone', en los que se dejó entrever que la actividad a la que se dedica el novio de Coti junto a su familia podría dejarle una suntuosa fortuna económica.

Oriundo de la localidad de General Cabrera, ubicada a 170 kilómetros de Córdoba Capital, el Conejo se dedica junto a su familia a la producción agropecuaria en los campos que poseen, los cuales denotan el interesante poder adquisitivo de los Quiroga. "Inspecciono semillas, la tierra, la plantación, hago un trabajo de ingeniero por más que no lo sea”, describía el cordobés en el casting antes de ingresar a la casa más famosa del país.

conejo quiroga3.jpg

A pesar de esto, en declaraciones a la prensa, el exparticipante de GH aseguró querer ser actor y que su sueño es trabajar con uno de los máximos referentes de la actuación en Argentina: Guillermo Francella.

Sin lugar a dudas, ingresar al reality no fue más que un trampolín para las metas artísticas del cordobés, quien aseguran que ya fue convocado a trabajar en la temporada de teatro con José María Muscari.