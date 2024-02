Gran Hermano: la foto que confirma quién se va del reality de Telefe el domingo

foto gran hermano

Al lado de ellos aparecen tanto Martín Ku así como Manzana y lo cierto es que Martín ganó la prueba del líder, por lo que no está postulado para ser uno de los que abandona la casa. Tal es así que, según la teoría de la foto que comenzó a circular desde el inicio del certamen, le tocaría a Big Apple quedar fuera de la competencia.

No obstante hay que destacar que, a pesar de que él no lo sabe, tanto Coscu como L-Gante comenzaron una campaña para apoyarlo pidiendo a sus fanáticos que manden mensajes para que sea Juliana Furia quien quede fuera de la casa. Aún así hasta el próximo domingo 4 de febrero no se conocerá quién será el nuevo eliminado del juego.