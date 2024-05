La fría respuesta de Mauro D'Alessio cuando le preguntaron si odiaba a Furia de Gran Hermano

Lo cierto es que, posterior a la emisión de este jueves, fue el mismísimo Mauro quien aclaró que había otro video que no fue televisado, donde dejaba saludos a algunos participantes puntuales y aclaraba que no está "esperando a nadie" porque está "soltero", como dardo directo al corazón de Furia. Luego, el joven reconoció que no debió hacer ese descargo en redes pero, aprovechando la cajita de preguntas en Instagram, sostuvo que muchos le consultan si odia a la entrenadora con quien tuvo fuertes discusiones los últimos días de estadía en la casa.

En este sentido, D'Alessio fue contundente: "Nadie odia a nadie, eso es una barbaridad. Yo simplemente digo lo que yo viví, lo que yo veo, jamás hablé mal de ella. Ella dijo un montón de barbaridades mías y yo las pasé por alto sin ni siquiera nombrarlas porque entiendo que puede ser un momento de calentura, aunque no la estoy defendiendo tampoco", comenzó diciendo.

mauro sobre furia.mp4

Y agregó: "Simplemente digo lo que veo y lo que viví yo estando adentro con ella. Ella me ayudó un montón, yo traté de contenerla y ayudarla a ella en todo lo que se pudo, no funcionó, ella sabe que no funcionó en el fondo, así que bueno, pero de ahí a odiarla no, cero".

"Simplemente no la banco, no me gustan muchas cosas de las que hace, pero nada más", cerró.