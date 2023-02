La increíble revelación de Alfa de Gran Hermano: "Yo inventé el 'Hola Susana'"

“¿Todas las chicas que dijiste que salieron con vos eran joda? Porque salieron a desmentirte. Laura Fidalgo, Adriana Mendoza, hermana de Flavio, Georgina Barbarossa, Moria Casán y siguen las firmas... Todas dijeron que no”, consultó Laura Ubfal, con quien se lo vio muy amistoso fuera de cámara, sobre sus vínculos con famosos.

A lo que Alfa, que siempre tiene respuesta para todo, replicó: “Yo nunca dije que salí con Moria Casán o Georgina Barbarossa”, dijo y aclaró que a la conductora la conoció en una clase de teatro y que a la One la cruzó alguna vez en el auto.

Y ahí reveló: “También conté que yo inventé el ‘Hola Susana’ porque cuando tenía diez años la llamaba por teléfono a Susana Giménez”, respondió irónicamente haciendo reír a todo el estudio.

alfa susana.mp4

ALFA Y SU ENCUENTRO CON SUSANA GIMÉNEZ

“¿Querés que te diga cuál era el teléfono de la calle República de la India? Llamala a Susana. Yo era chiquito y Susana Giménez hacía la propaganda de la marca Cadum, era la chica shock. Ella estaba de novia con Héctor Caballero. Yo busqué en la guía telefónica el nombre de él en la calle República de la India al 3500 y pico. El teléfono era 851232. Entonces, yo llamaba y le decía ‘Hola, Susana’. ‘Sí'. Y le pedía ‘haceme shock’”, contó el sexagenario.

Y aseguró: “Un día estaba con un amigo y la llamé. Ella me dijo ‘vos sos un caballerito. Si yo te hago shock, ¿no me molestás nunca más?’. Yo le dije que sí y no la llamé más”.

Luego, cuando cumplió la mayoría de edad coincidió con la conductora en el festejo: "Ella cumple un día después que yo. Cuando cumplí los 18 la encontré en el festejo en un restaurante de Mar del Plata y le dije que yo era el que la llamaba por teléfono cuando era chiquito. Me miró y me dijo ‘¡Eras vos!’. Y se mató de risa”.