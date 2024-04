La insólita anécdota que contó Mauro en Gran Hermano

"Yo cuando me fui de viaje con mis amigos a Cancún, en marzo de 2022, viví de joda diez días. En el hotel, una señorita, que estuvo en la habitación, se olvidó un hilo dental tipo tanga ", comenzó contando.

Y, agregó: "Y después de una fiesta, llegamos medios ebrios y yo atino a ponerme eso y empecé a caminar por todo el hotel. Estaba todo lleno de extranjeros y hablábamos todos en inglés, y mis amigos empezaron a decir 'touch, one touch for one dólar'"

"Empecé a caminar y me tocaron, pero no recibí el dólar. Y yo no me di cuenta, pero así estuve como 30 o 40 minutos con ese hilo dental", cerró Mauro.