Gran Hermano: la intensidad de Camila con los perros enojó a las redes y la liquidaron

“Obviamente, no los van a poder nominar. Son dos perros que hace treinta días recibieron en adopción en la clínica veterinaria. Los hermanos son machos, mestizos, tienen dos meses y medio y fueron debidamente desparasitados y vacunados”, explicó Santiago Del Moro.

La voz omnisciente llamó a Nacho al confesionario para darle una serie de instrucciones que deberán seguir para abordar un correcto cuidado de las mascotas. Así que el joven reunió a sus compañeros y les leyó una serie de lineamientos a seguir.

No obstante, a Camila no le importó nada y no se despegó un segundo de los cachorros. Incluso sostuvo que quería dormir con ellos. Su accionar causó una evidente incomodidad en la casa, que siempre la mira de reojo, y los televidentes usuarios de las redes la destrozaron.

CAMILA HIZO ESTALLAR LAS REDES POR LOS PERROS EN GRAN HERMANO

