La mamá de Mauro de Gran Hermano rompió el silencio: "Se manejaron muy mal..."

Analia la mamá de Mauro en #LAM pic.twitter.com/WUrcj34QuY — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 14, 2024

Y, agregó: "Cuando me quejé me dijeron que era un juego y que tenían que cortar porque la situación iba a seguir escalando. La producción vio que me retiré cuando pasaron las imágenes de la pelea."

"Me sentí orgullosa de Mauro cuando furia era agresiva con él. Mi hijo no es ningún banana", siguió diciendo Analía. "Estoy feliz de que mi hijo se jugo por lo que quería", sumó en la charla.