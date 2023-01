La mamá de Maxi de Gran Hermano fue lapidaria con Daniela: "Es una trepadora que pisa cabezas"

Pero eso fue sólo el comienzo de lo que acabó siendo una crítica generalizada a varios participantes del certamen de convivencia: calificó como discriminador a Walter 'Alfa' Santiago, elogió a Coti Romero y habló sin pelos en la lengua de su nuera Juliana 'Tini' Díaz.

"Alfa está acostumbrado a mandar, hay cosas que no me gustan, pero la gente ve todo lo bueno de él, por algo sigue adentro", señaló la mujer en relación al participante de 60 años, al cual etiquetó como "discriminador" y "altanero". También se refirió a Coti como una "jugadora muy fuerte" aunque juzgó su traición al 'grupo de las chicas', compuesto por Romina, Daniela y Julieta.

Con respecto a quien es actualmente su nuera, Juliana 'Tini' Díaz, la mamá de Maxi sostuvo que no le gustaba "cuando jugaban juntos" con su hijo "porque eso los perjudicaba a los dos", pero aseguró estar "contenta" del juego que cree que depositará en la final a Maxi y, también, de que a Juliana "le esté yendo bien afuera".

En tanto, la mamá del cordobés también comentó que se puso "muy mal" cuando su hijo contó que quería irse de la casa y "rogaba que cambie de idea". En tal sentido, se mostró muy agradecida con "la producción, Santiago del Moro y sus compañeros que lo apoyaron para que no lo hiciera".

Además, se mostró feliz por el auto 0km que su hijo ganó en una competencia dentro de la casa: "Cuando ganó se me aflojaron las piernas que me agarró mi amiga y se sentó en una silla. Me quedé shockeada. Él tuvo un auto el año pasado y lo tuvo que vender. Lo perdió porque puso un hostel en Mexico. Yo tengo un Clio que él usaba para ir a Buenos Aires. Hizo mucho esfuerzo para tener el que tuvo y Dios se lo devolvió".

Finalmente, Estela abordó lo que calificó como "el momento más duro" de su vida, al separarse de quien fue su "único marido" - el papá de Maxi - y, según sus palabras, el hombre de su vida. Allí relató que, en su momento, se divorciaron "en buenos términos" y él reanudó su vida luego de estar con ella 28 años.