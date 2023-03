La opinión sin filtro de Juan Reverdito por el romance de Martina con su ex cuñado

En ese sentido, profundizó su opinión: “Ella en Uruguay hizo un verso para tener dos segundos de cámara, me cagaron y me estafaron, vino a decir cualquier pelotudez, la gente que me conoce y me quiere sabe cómo fue todo”.

“Hablar de eso es darle importancia a lo que hace esta piba, y ahora sale con el hermano del ex, ahi la tenes, mucho más para agregar no tengo, no voy a hablar más de ella porque no tengo ganas”, agregó Reverdito en diálogo con Juan Etchegoyen.

Juan Reverdito

EL ROMANCE ENTRE MARTINA Y SU EX CUÑADO

La jugadora de la casa más famosa publicó una serie de imágenes en las redes sociales con Uriel de Martini y de esa manera ratificó su amor por su cuñado.

“Cuando uno se enamora es así, medio que te chupa un huevo todo, yo siempre actué de buena fe y no sé si todos pueden decir lo mismo, que sigan hablando, les mando un beso”, fueron las palabras que expresó Martina Stewart en sus stories dejando en claro su amor por Uriel.