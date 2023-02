Gran Hermano: la polémica actitud de Marcos mientras Romina hablaba con su hermana

"¿Viste que estaba hablando con Valen y el Primo se la llevó? No le gusta que hable, se ve. Es raro el Primo. Por eso me quedé así, porque él se daba vuelta y me miraba. Ella me miraba a mí y se la llevó", la exlegisladora.

Y agregó: "Nosotros decimos que el Primo es el que más está concentrado en el juego, de verdad. Está más concentrado, es más inteligente. No se le escapa una, no vive relajado, vive pensando. Primo mira todo el tiempo las cámaras".

"Y es así él", deslizó La Tora, mientras Romina aseguró al mismo tiempo que el Primo "mide mucho todo lo que se dice", haciendo referencia a lo que criticaba de Marcos.

