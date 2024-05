Gran Hermano: la preocupación de Emmanuel y Martín tras la pelea de Furia y Mauro

"Amigo, no se puede poner así. Es inevitable, lo sé, porque está todo muy mezclado. Pero no se puede poner así, le hace mal. Le genera picos de estrés y eso hace que se ponga mal su cuerpo", comenzó diciendo Emma, muy angustiado.

Emma a Martín: Ella tiene que estar tranquila, entrenar despacito, seguir pasando las placas como pueda… Ella no lo va a decir, se va a poner así, listo y vamos a estar yo, vos, la gente que somos sus amigos y la…

Y, agregó: "Ella tiene que estar tranquila. Entrenar despacito, seguir pasando las placas como pueda y nada de irse. Ella no lo va a decir, se va a poner así y vamos a estar vos, yo, la gente que la queremos y nada más".

"Los demás de la casa van a decir giladas porque no comprenden nada. No ven las cosas como las ves vos, yo, no lo ven", cerró el cordobés, mientras Martín escuchaba sin poder creer lo que había ocurrido minutos antes.