Gran Hermano: la tajante respuesta de Catalina sobre su relación con Furia

Así fue que, con una ironía alucinante, destacó: “Es la mejor, es la protagonista, es la más genia, es la mejor, la mas capa, la más inteligente, pero... ¿Sabés qué? Perdió todo... ¡Chauchis!”.

CATA FURIA

Aún así, el cronista optó por seguir indagando y le preguntó por Florencia Cabrera, una de las más grandes enemigas de Catalina: “Ya todos saben, yo a Florencia no me la banco, me parece mala leche. Pero nadie sabe nada, siempre la que hace los malos tratos soy yo. Entonces, que sigan hablando”, se defendió la jugadora.

Y, tras esto, volvió a la carga contra Furia: “Es divina, hace show, me encanta. Eso se lo reconozco. Divina”, se despachó. Asimismo, el periodista de LAM aprovechó el comentario y consultó: “¿Cómo se sintieron ustedes con las agresiones que sufrieron por el fandom de Furia?”. Ante esto, Cata aseguró: “Eso fue tremendo, terrible las agresiones de los Furiosos. Yo sé que no es Furia”.

Luego de estas palabras, la médica cerró sus declaraciones haciendo referencia a su relación actual con la doble de riesgo: “Pero no me amigué con Furia. La saludé cordialmente porque eso es lo que se debe hacer. Y nada, después, ella hace show. Es divina, es la mejor, la mejor de todas, la felicito, pero perdió”.