La Tora de Gran Hermano estalló contra la hermana de Furia por la denuncia de fraude: "Andá a..."

Lo cierto es que esta especie de delirio fue alimentado por Coy Scaglione, la hermana de Furia, que en reiteradas oportunidades se mostró hostil con la producción del programa, a pesar de haber tenido espacio, incluso, para ingresar a la casa y pasar unos días con Juliana.

Ante esta situación, Lucila 'la Tora' Villar -exparticipante y encargada del streaming de Telefe durante las galas de Gran Hermano- rompió el silencio y estalló contra la hermana de la recientemente eliminada por acusar de fraude a la producción: "¿Sabés qué es lo peor? Cuando viene del lado de un familiar, porque Coy fue la primera en salir a tuitear que estaba todo arreglado, que era un afano del escribano... Amiga, tu hermana firma un papel donde sabe que se mete en un reality y acá tenemos una escribana, todo un equipo, no vengas a romper los huevos".

En este sentido, la mediática destacó "el nivel de agresividad" de Coy "porque va directamente a que bardeen a Telefe y a Kuarzo, como ella puso, cuando en realidad la hermana se metió en eso". Y lanzó un fuerte dardo: "O sea, me dio mucha pena que ayer la primera persona a la que Furia abrazó fue a Walter, o sea, ¿dónde estabas vos? En vez de tuitear pelotudeces, andá a contener a tu hermana".

"No vengas a bardear a Telefe y a Kuarzo cuando no tenés idea cómo se manejan las cosas acá. Estaba muy caliente, muy enojada, lo tenía que decir porque el lugar donde laburo yo se respeta y yo sé dónde laburo. Yo no laburaría en un lugar donde hagan lo que quieran", siguió.

En pleno streaming junto a Pilar Smith y Sabrina Cortéz, la Tora continuó con su descargo en dirección a Coy: "La arruina a la hermana en el futuro si quiere estar acá, porque la imagen que estás dando es una cosa de 'es todo mentira', no amiga, tu hermana llegó hasta acá y es ganadora".

Finalmente, sentenció: "Ella ya ganó desde el momento que se la conoce como 'Furia' y no como 'Furia de Gran Hermano'. Entonces, tendría que dejar un poco la calentura de lado, meter un poquito más de reiki, de meditación, entender desde otro lado cómo viene el reality, cómo es el show y demás, y aceptar que la hermana perdió, pero bueno, ganó con la gente".