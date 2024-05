Las rescatistas de Arturo organizaron una marcha para sacarlo de Gran Hermano

Según informaron en Intrusos, las rescatistas volvieron a decir que no es un buen ambiente para él. "Las chicas que rescataron a Arturo siguieron insistiendo, consideran que el perro no está bien adentro, que lo de Furia es una patada, y no les gusta que el esté viviendo ahí. Ellas pidieron nuevamente que se saque al perro y no les contestaron", detalló Pampito.

Pampito: "Las chicas del refugio piden sacar a Arturo de la casa"



Y, agregó: "Las chicas estaban organizando para hacer una marcha en la puerta de Telefe, para pedir por Arturo. Pero los fans de Furia empezaron a amenazarlas y a putearla, y las chicas del refugio se asustaron porque no son del medio y desistieron de ir el domingo a hacer la marcha. Están hablando con un abogado especializado en maltrato animal", contó Pampito.