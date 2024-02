Lo que no se vio: aseguran que Furia le pegó a Manzana y podría ser sancionado

Luego de los dichos de Manzana, los participantes fueron al confesionario. En el cierre de la gala, Santiago del Moro anunció a los nominados: Furia, Manzana, Agostina, Emma, Joel, Nico, Sabrina y Lisandro.

Una vez que terminó el programa, Juliana cruzó fuerte a Federico. El entredicho entre ambos fue tan fuerte que Furia le pegó con una hamburguesa al referente del RKT. En una charla en la cocina, Sabrina y Nicolás hablaron sobre lo ocurrido.

"Volvió a mostrar lo que es, violenta", señaló la rubia. "¿Vos viste cómo revoleó la hamburguesa, vos viste eso?”, acotó el joven. "Bolud... se mandó al muere, se canceló sola”, dijo Sabrina.

La actitud agresiva de Furia con Manzana podría tener consecuencias por infringir el reglamento de convivencia del juego. Habrá que esperar para ver si la producción de reality toma alguna sanción contra la participante.

Lo que no se vio de la pelea entre Manzana y Furia

Según se quejaron algunos de los "hermanitos", Juliana le revoleó una hamburguesa a Federico. En Telefe mostraron algunas imágenes del episodio.

Manzana enfrentó a Furia y cambió su juego

La gala de nominaciones deGran Hermano 2023 comenzó con un fuerte discurso de Federico Farías, conocido en las redes como Big Apple o Manzana, a sus compañeros de convivencia. El artista contó que el mensaje que recibió de su mamá le hizo abrir los ojos. "Despertá", decía el papel que le entregó Santiago del Moro.

En el inicio del programa pasaron parte de lo que el referente del RKT habló con el resto de los integrantes del reality. En la conversación les dejó en claro que no tenía problema en ir a placa con quien sea, incluso con Furia, que viene superando varias nominaciones.

"Tengo un mensaje general que puede caer bien o mal, y que tiene que ver con la palabra que me mandaron ayer", comenzó diciendo Manzana. "Voy a empezar diciéndoles que el día que entré por esa puerta sabía que lo hacía para jugar solo, eso es lo que hice todo este tiempo. Aclaro para que lo sepan, y lo hago delante de todos ustedes. No me tiembla el pulso y tengo los huevos bien puestos para pelear con quien sea, y si la tengo que picar o armar quilombo, lo voy a hacer", dijo.

El hermanito aseguró tener una conversación privada con cada uno de sus compañeros. “Voy a tener que demostrarlo en algún momento, diciendo las cosas como son. Lo voy a hacer con cada uno, los voy a encarar mano a mano”.

Manzana remarcó que está dispuesto a enfrentar a quien sea. “Me llevo bien con todos. Pero mostré poco de lo que soy afuera. Gracias, mamá, por abrirme los ojos”, añadió, evidenciando que se siente confiado.

“No me olvido nada de nadie, sé todo de todos. Solo confío en tres personas por quienes pongo las manos en el fuego: Joel, Nicolás y Emmanuel”, acotó y apuntó a Furia, con quien en el pasado tuvo momentos de tensión: "Con vos, Furia, adoro la relación que tenemos, sé que tenemos momentos compartidos en el último mes y recuerdo que me dijiste ‘falso’. Hoy está todo bien, la convivencia bien con todos, pero cuando sea el momento de estar en placa y tenga que pelear con cada uno de ustedes, y sobre todo con vos, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para tener que sacarte a la ch… de Gran Hermano. Sé que sos una gran jugadora".

Un tanto molesta, Juliana le contestó. "Mandale un saludo a Coscu”, agregó, en referencia al vínculo de Manzana con el popular influencer. "No tengo que colgarse de tus tetas ni las de nadie”, enfatizó.

“Cuando me salte la ficha de algo malo, será para quilombo. Siempre desde el respeto y más a una mujer. Contestando con altura. Yo solo me la re banco. Este gordito tierno que ven todo el tiempo tiene otra cara que ninguno conoce”, lanzó Manzana.