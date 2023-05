Los ex Gran Hermano 2022 copan el mundo virtual de Telefe

Pero ese poder no solo funciona para su beneficio, sino también para perjudicar a la posible competencia. Es por ello que, por ejemplo, Coti de "Gran Hermano" no podría participar del "Bailando por un sueño" si es que no paga una multa de millones de dólares.

En ese sentido, para atraer público que llegó con Gran Hermano pero que no se mantiene activo en la pantalla de TV, por lo que no genera rating, que Telefe quiere a sus nuevos talentos en otro tipo de plataforma.

Según informó Crónica, hoy hacen las fotos de promocion para el streaming de Telefe que va salir por Twitch primero con Julieta, Daniela, La Tora y Nacho de “GH”, sumando a Diego Poggi en el programa que saldra fines de este mes.

Despues se esta armando grilla en streaming de 24 horas, van tener su espacio Juariu, Juliana y Romina tambien, entre otros. El contenido sera diferenciado de Gran Hermano; este es el proyecto que no arreglo Marcos, el ganador.