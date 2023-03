Gran Hermano: los perros le comieron el maquillaje a Julieta

"No, los voy a matar a estos perritos, me comieron todo Romi. No los tenía así", exclamó Julieta con desesperación. Romina le aclaró a su compañera: "Estaba la puerta del cuarto otra vez abierta".

Julieta se dirigió a su cuarto y le dijo a Romina: "No me va a alcanzar para nada esto", mientras la ex diputada intentó calmarla asegurándole que no faltaba nada para que termine el reality, y que le iba a alcanzar el maquillaje. Sin querer Julieta caminó hacia atrás y pisó a uno de los cachorros: "Ay perdón mi amor, no te vi".

https://twitter.com/Maartten/status/1633903803186462723 Producción: "Tenemos que hacer algo para que la gente olvide lo que Julieta dijo de sus perros"



Becario: "Metamos unos cachorros y pasamos los vídeos en las galas"



Los vídeos:#GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/ewfXDeid22 — Maarten (@Maartten) March 9, 2023