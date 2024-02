Lucía de Gran Hermano rompió con su novia y extraña a Rosina: ¿volverá a ingresar en la casa?

Lucía aseguró que "extraña mucho" a Rosina

En su campaña para volver a la casa, Lucía aseguró qué: “Quiero volver por Rosi. Es una de las razones más fuertes. No sé si siente lo mismo o no, me gustaría que cuando salga, diga su versión de las cosas sobre lo que pasó con Joel. Ellos tuvieron una historia en el pasado y se encontraron dentro de la casa”, comentó la salteña.

Además, en sus últimas entrevistas, la joven aseguró que tiene temas pendientes por discutir con Rosina y lo comparó con un noviazgo. “¿Vieron cuando te peleás con tu novio y sentís que no dijiste esto o lo otro? Bueno, me siento así. Quiero decirle a ella lo que tenía para decirle”, confesó.