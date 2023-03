Lucila La Tora se hartó de Romina en Gran Hermano: "Le damos el mismo poder que a Alfa"

Por su parte, Nacho le sugirió que la exdiputada debe estar cansada de la misma manera en la que todos, ya que están en similar situación, y que le molestan cosas como a cada uno de los participantes que allí conviven.

la tora contra romina GH.mp4

No obstante, La Tora siguió ampliando su razonamiento: "Sí, pero en el sentido de juego también. Me están cayendo fichas de otras cosas también. Pienso en quedarme callada o actuar".

Y sumó enumerando los hechos de la discordia: "En este momento tengo mucho enojo: Romi no dejó cocinar a Valen, no dejó a Rodo hacer una salsa, le dijo al primo que está muy flaco".

"Son situaciones que no me gustan. No me gusta que se crea la jefa. Al fin y al cabo le estamos dando el mismo poder que le dábamos a Alfa", sentenció la rubia.