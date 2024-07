Marcos Ginocchio reafirmó su relación con Gran Hermano

Hace tan solo unos días se confirmó que Marcos Ginocchio no volvería a la casa de Gran Hermano para la final de esta edición. Pese a que el campeón de la edición anterior fue tentado a reaparecer y entrar una vez más al show para saludar a los chicos de este temporada, ya está confirmado que no llegaron a un acuerdo entre él y Telefe. Aunque, según reveló Juan Etchegoyen, esto no sería decisión del mismo influencer, sino de su equipo.