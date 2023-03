Gran Hermano: Marcos no puede soportar la belleza de Julieta

Ya son varios los momentos de “match” entre ambos y los usuarios en las redes están aguardando el momento indicado para ver a la “pareja” juntos.

julieta marcos

La confesión de Romina

A pesar de que pasaron varios meses desde que están en la casa de Gran Hermano, los participantes todavía tienen mucho que contar. En ese sentido, Romina confesó algo que nunca había admitido, y asustó a sus compañeros.

“Antes era muy sonámbula”, reveló la exdiputada, y dijo: “Por suerte en Gran Hermano nunca me levanté ni viendo personas, porque veo personas siempre a la noche”. Esto dejó a Julieta y a Marcos aterrorizados: “Qué miedo, no me hagas asustar”, exclamó la actriz.