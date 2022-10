Maripi "La Tucu", víctima de "El Alfa" de Gran Hermano, destruyó a los famosos

Luego, de dar su versión de los hechos, Maripi no tuvo filtro contó que salió con jugadores de la Selección Argentina. "Salí con un jugador que estuvo en la Selección. No soy fan de los futbolistas, no me gustan porque tienen una vida muy turbia", le contó a Jorge Rial.

Lejos de terminar ahí, siguió y apuntó contra Yanina Latorre. "Yo bardeaba mucho y no me cae nada bien, me parece desagradable, y se ocupó de borrarme de todas las redes, a Yanina Latorre", lanzó.

Esto no fue suficiente para Maripi, ya que también fue contra Marianela Mirra, una de las históricas ganadoras de Gran Hermano. "A ella personalmente no la conozco, pero si a un grupo de amigas que están re locas de la cabeza como ella", comenzó diciendo la mujer.

Y, siguió: "Una amiga mía hacía trios con ella y la persona que ya conocen (un político). Marianela pasaba a buscar a chicas en su camioneta y les pagaba diez mil pesos para hacer cositas".

https://twitter.com/C5N/status/1582457011689906176 Maripi "La Tucu", víctima de "Alfa": "Marianela Mirra está re loca".



"Ella pasaba a buscar a chicas en una camioneta negra".



Seguí #Argenzuela con @rialjorge [EN VIVO] https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/HOJoL4z87f — C5N (@C5N) October 18, 2022