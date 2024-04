Martín Ku enfrentó a Furia por Rosina en Gran Hermano y la respuesta fue fatal: "Gracias a los furiosos"

"Yo jamás fui a ninguna cámara a decir 'Rosina al 9009'", se atajó Juliana, ante lo cual el Chino le preguntó si lo había dado a entender de alguna manera. "No, no, para nada. Sí sé que Cata habló mal de ella", señaló Furia, despegándose de culpas.

"A Rosina no la voté nunca. Sí sé que Rosi tenía conmigo esto de que éramos rivales, porque las dos somos muy expresivas, bailarinas, llamamos mucho la atención y capaz que la mina conmigo se sentía opacada... A mí con ella no me pasaba", explicó.

Y concluyó: "Sí me molestaba que cada vez que me acercaba a un pibe la mina iba y se ponía al lado como para sacármelo. Es inaguantable que cada vez que querés intentar algo venga alguien a romperte las bolas. Entonces, eso se nota, la gente lo ve, saben que no la voté, y si los furiosos me ayudaron a sacar a Rosina... ¡gracias!".

