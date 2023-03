Martina de Gran Hermano sale con su ex cuñado

“Lo que hasta ahora era un supuesto hoy deja de serlo porque te voy a mostrar las pruebas que confirman el romance de Martina Stewart Usher con el hermano de su ex, su cuñado”, comenzó diciendo Etchegoyen.

Las pruebas que confirman el romance de Martina de Gran Hermano con su ex cuñado

Martina Stewart Usher

Y agregó: “Lo que vas a ver son dos fotos, una que será tapa de todos los portales donde él le come la boca y otra donde se los ve en una situación muy cómplice, estoy seguro que a partir de este material que tengo para mostrarte todo va a ser peor en la familia De Martini, entre Uriel y Rafael que están peleados mal”.

“Todos están borrados y nadie quiere hablar, en algún momento alguien los va a encontrar y van a tener que enfrentar a las cámaras, esta es una guerra que recién arranca y tiene muchas aristas, las personas que están adentro de la familia ya empiezan a tomar partido por Uriel o Rafael, romance súper confirmado y ahí están las fotos”, agregó el periodista.

Los escándalos de Martina

Este no es el primer escándalo en el que la hermanita está involucrada. Antes de entrar a Gran Hermano, había dado unas polémicas declaraciones que generaron revuelo en su video de presentación: “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari... para analizar”.

Este comentario generó una ola de críticas en su contra, pero como ella ya estaba aislada, recién se enteró de la polémica al ser eliminada de la casa. Sobre este tema, Martina habló en una entrevista con Biri Biri, programa de streaming que conducen Tupi Saravia, La Tía Sebi, Stefano de Gregorio y Julieta Puente en República Z: “Yo estaba cancelada desde que entré al estudio”.

Luego, señaló que otro factor que la afectó fue la circulación de supuestas denuncias de maltrato por parte de algunos de los alumnos que habría tenido en un colegio donde se desempeñaba como profesora de Educación Física. “Era todo mentira y la gente se lo comió... no estuvo bueno”, manifestó la exparticipante.

La joven también fue repudiada por unas declaraciones que hizo durante una entrevista radial, Ulises Jaitt la consultó sobre cómo consideraba a Flor de la V. En esa oportunidad, Martina respondió: “Es un hombre al que le gustan los hombres”. Luego, se rectificó y afirmó: “Supongo que nació hombre y después se hizo mujer, pero si ella se considera mujer, listo, es una mujer”. “¿La tratarías de mujer?”, repreguntaron entonces. La joven contestó: “Sí, qué le voy a decir. ¿Carlos? Se llama Florencia”.