Mauro de Gran Hermano reveló que Furia Scaglione lo acosa: "Notición"

La denuncia de Furia contra Mauro

"Les cuento un notición: me quiere hacer una carta documento ahora porque dice que hablo, que qué se yo. Si ustedes ven mi Instagram no la nombro casi nunca. Me parece muy graciosa la situación, es muy bizarro todo. Yo no la nombro para nada y me escribió que me quería hacer una denuncia", contó.

Y lanzó: "Ni se lo contesté el mensaje, ni se lo abrí. Quedó ahí, eso me lo mandó la semana pasada. Me llamó 300 mil veces, mal eh. Vi que hace poco se peleó con (Gastón) Trezeguet. No es un no”. “Lo más gracioso es que ella ni bien salió decía ‘todo juego’ y ahora sigue haciendo lo mismo. La tipa es así. Le guste a quién le guste, la tipa es así".

mauro furia acosa

El enojo de una fanática de Furia porque le quiso cobrar $5.000 por un saludo

Juliana "Furia" Scaglione, quien ganó notoriedad en la última edición de Gran Hermano, está en el centro de una nueva controversia ya que decidió capitalizar su fama cobrando $5.000 por saludos personalizados a sus seguidores. Esta movida causó indignación entre sus fans, particularmente en aquellos que invirtieron grandes sumas de dinero para apoyarla durante el programa.

Una seguidora en particular, quien afirmó haber gastado tres millones de pesos en votos telefónicos para asegurar la permanencia de Juliana en el reality, expresó su enojo a través de redes sociales. La fanática se quejó de que, después de tanto apoyo financiero, la exconcursante ahora quiera cobrarles por simples saludos, calificando esta actitud de inaceptable.

fan rechaza a furia.png