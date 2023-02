Misterio develado en Gran Hermano: Nacho, Florencia y el complot que no fue

florencia nacho complot GH.jpg

Cuando Flor le quería contar a Nacho sobre la actualidad del club de Avellaneda, se dio cuenta de que no podía dar información del exterior de la casa. Por eso, no quiso decir que Hugo Moyano ya no es el presidente y que Doman lo sucedió tras ganar en las elecciones.

"Te vas a enterar quién es el presidente", le dijo la hermana de Camila al hijo de Rodolfo, quien respondió diciendo "creo que ya sé, el obvio", dado que el sufragio ocurrió el 3 de octubre, pocos días antes del comienzo de Gran Hermano.

Entonces, Florencia dibujó una "F" en su pierna, en alusión a la inicial del nombre de pila de Doman, por lo que el clip sacado de contexto pudo haberse entendido como un complot para nominar a Fabián, el sobrino de Romina.

Nacho le preguntó a Flor si habló con Doman y/o la dirigencia para pedirles permiso con el fin de ingresar a la casa de Gran Hermano. "Sí, al principio pensé que no me iban a dejar. Hablé con los DT también y me dejaron todos".

El conductor Santiago del Moro posteriormente explicó que lo que Flor le dijo a Nacho "que se iba a enterar después" era que la gente de Independiente iba a enviar una camiseta a la casa.