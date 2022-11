Nacho hace lo que quiere: ¿es el único querido de "Los Monitos?"

Esto hizo creer a Nacho que es el integrante de "Los Monitos" más querido por la gente, aunque se sabe que no es así.

De hecho, después de que su amigo y compañero abandonara la casa, tuvo una polémica declaración, lo que hizo que el público decida ir por él apenas quede en placa.

"Gracias por el aguante gente. Me quede sin grupo pero voy a seguir siéndole fiel a ellos, no me voy a acercar a nadie por conveniencia, ojalá me sigan bancando", dijo mirando a cámara.

Embed nacho agradece el apoyo del público y promete seguir jugando y manejándose igual que siempre #GranHermano pic.twitter.com/i0KdOdBzia — fefe (@fedeebongiorno) November 14, 2022

Esto no cayó nada bien afuera, ya que esas mismas actitudes que tuvieron "Los Monitos" desde el día uno, fueron las que hicieron que abandonen la casa domingo tras domingo.