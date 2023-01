¿Nuevo romance en Gran Hermano? Una participante está enamorada de Marcos

"Me gustan sus alpargatas, me gusta cómo se viste... pero no se lo digan", le contó Camila a Romina, Julieta y Daniela. "¿Cómo hago para tirarle onda? No se tirar onda", lamentó.

En otro momento, al ser consultada por Thiago, la joven participante, reconoció: "Me parece lindo. Me llama la atención".

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1613716212185272321 Camila está enamorada de Marcos ¿Se formará una nueva pareja? No te pierdas nada de lo que pasa en #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano pic.twitter.com/uMtLJ6ZozX — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 13, 2023