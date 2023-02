Gran Hermano: nuevo y picante cruce entre Alfa y Marcos

Acto seguido, Alfa aprovechó para indicarle a su compañero cómo tiene que realizar el levantamiento de peso, comentario que al salteño no le cayó para nada bien.

Marcos se burló de lo que le comentó Alfa, provocando su malestar. "Igual no es una competencia, yo lo hago lo que se me canta a mi", le explicó Walter. "Entonces, ¿por qué me decís a mi?", respondió bastante molesto Marcos.

En ese momento, comenzó un ida y vuelta de acusaciones y reproches, dejando en claro el cansancio de ambos participantes. Ante la molestia, el joven se levantó y salió de la pileta pero se quedó tomando sol a unos pocos metros.