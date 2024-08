Pepe Ochoa apuntó contra Lucía de Gran Hermano tras su aventura con Nico Grosman

A través de su programa en «Bondi Live», Pepe Ochoa apuntó sin filtro contra la ex participante de Gran Hermano. En este aspecto, expresó: «Patética, no hiciste nada, no trascendiste. No tenés ningún talento aparente y no creo que estés mucho más en el medio porque no servís para nada. Durante meses en Gran Hermano especulaste con este tema

Luego, Pepe Ochoa acusó a Lucía de tener intenciones de explotar su relación con Nicolás para trascender, luego del final de GH. También, manifestó: «Armaste todo un show alrededor de eso. Entraste al congelados y le dijiste a Nico lo que le dijiste, saliste y te lo querías trincar. Te sacan toda la mier… afuera porque vos te manejaste mal. ¿Y de repente nosotros tenemos la culpa? Cuando vos salís con un tweet a habilitarnos a que hablemos del tema».

pepe ochoa contra lucía.mp4

También, Ochoa aseguró que el periodismo tiene derecho de opinar sobre los temas que toman carácter público. Puntualmente, declaró: «Nosotros acá, más allá de informar, opinamos lo que se nos canta. No voy a dejar de opinar cuando ustedes hacen público un tema. Vos tiraste de la cuerda y no te bancás el cuento», resaltó.

Finalmente, Pepe Ochoa aseguró que no cree en las disculpas de la salteña. Por último, agregó: «Cuando vos te manejás de esa manera en la vida, hay cosas que vuelven. A mí también me pasó, pero no me pongo a llorar porque me hatean porque somos figuras públicas. No banco la cancelación nunca, ni para el peor de mis enemigos, pero me parece que te tenés que hacer cargo. Vos te sentaste en Luzu a llorar, pero las disculpas no fueron sinceras. Se te notan los hilo».