Picante cruce entre Emmanuel y Agostina en Gran Hermano

Todo comenzó cuando el estilista le recriminó a Agostina por su consumo de cigarrillos. "Me chupa un hue... Son tres cigarrillos por persona", lanzó. Frente a los gritos de la participante, Catalina salió en su defensa y enfrentó a Emmanuel: "Bajate los humos, pelotu...". "A mí no me insultés", replicó él.