Picante cruce en Gran Hermano entre Furia y Virginia

Fue entonces que Juliana intentó justificar sus dichos: “No hacía falta que te calientes tanto porque no era para vos”, inició, a lo que Virginia respondió: “No quiero hablar, de verdad no quiero hablar. No voy a hablar más con vos”, soltó.

“Bueno mejor, me haces un favor porque no sos mi trámite asi que tranquila”, contestó Furia, queriendo evitar la confrontación.

Ante esto, Virginia siguió diciendo: “Me importa muy poco ser tu trámite. Esta es la casa de todos y yo no soy la dueña de nadie. Esta es la casa de todos pero mi hija es mía y no voy a dejar que la bardees al pedo. No quiero que digas pelotudeces de ella”.

“Yo digo lo que quiero y está todo grabado asi que cerrá el ort...Yo tengo derecho a explotar y sigan su curso”, respondió Furia, a lo que la mamá de Delfina agregó: “Tenes derecho pero no a bardear. La estás flasheando vos con algo y no”.

“Estoy hablando con tu hija, no te metas vos que ya tiene 25 años”, contestó Juliana, enojada. “Ya sé lo que es mi vida, no me vengas a decir cosas de ella porque vos le cagas la vida a todo el mundo y no voy a permitir que se lo hagas a ella”, dijo Virginia para defender a su hija.