Gran Hermano: picante cruce entre Romina Uhrig y La Tora en "La noche de los ex"

"Estamos atacando a Furia, cuando todo el tiempo buscó a Alfa y siempre fue una mujer que juega sola", comenzó Romina, ante lo que Lucila retrucó: "Una cosa es juego y otra cosa es que Alfa le diga a una piba de 30 años que se la quiere voltear. Por eso la gente se pone del lado de Cata".

En este marco, la ex diputada saltó en defensa de su amigo Alfa y apuntó contra Catalina. "Si a ella no le gustaba que Alfa la busque y la ataque, no atacás. Cuando las mujeres atacan, no decimos nada", señaló.

No conforme con el argumento, Lucila y Romina terminaron a los gritos hasta que tuvo que intervenir el conductor Robertito Funes Ugarte.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1773896349668225174&partner=&hide_thread=false CRUCE ENTRE ROMINA Y LA TORA

En referencia al conflicto entre Alfa y Catalina



¿De qué lado estás?#GranHermano pic.twitter.com/gsVdnYnM1n — TRONK (@TronkOficial) March 30, 2024